Negociações:
45
Negociações com lucro:
4 (8.88%)
Negociações com perda:
41 (91.11%)
Melhor negociação:
0.47 USD
Pior negociação:
-1.69 USD
Lucro bruto:
1.35 USD (217 pips)
Perda bruta:
-8.10 USD (413 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (0.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.88 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.49
Atividade de negociação:
56.15%
Depósito máximo carregado:
95.57%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
-0.88
Negociações longas:
15 (33.33%)
Negociações curtas:
30 (66.67%)
Fator de lucro:
0.17
Valor esperado:
-0.15 USD
Lucro médio:
0.34 USD
Perda média:
-0.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
39 (-6.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.36 USD (39)
Crescimento mensal:
-9.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.63 USD
Máximo:
7.63 USD (12.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.65% (7.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.61% (6.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCHF_z
|37
|AUDNZD_z
|4
|GBPUSD_z
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCHF_z
|-5
|AUDNZD_z
|-1
|GBPUSD_z
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCHF_z
|5
|AUDNZD_z
|-163
|GBPUSD_z
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.47 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 39
Máximo lucro consecutivo: +0.88 USD
Máxima perda consecutiva: -6.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AxioryAsia-05Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
