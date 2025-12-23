SinaisSeções
Kenji Ito

NightReverse

Kenji Ito
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -9%
AxioryAsia-05Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
4 (8.88%)
Negociações com perda:
41 (91.11%)
Melhor negociação:
0.47 USD
Pior negociação:
-1.69 USD
Lucro bruto:
1.35 USD (217 pips)
Perda bruta:
-8.10 USD (413 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (0.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.88 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.49
Atividade de negociação:
56.15%
Depósito máximo carregado:
95.57%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
-0.88
Negociações longas:
15 (33.33%)
Negociações curtas:
30 (66.67%)
Fator de lucro:
0.17
Valor esperado:
-0.15 USD
Lucro médio:
0.34 USD
Perda média:
-0.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
39 (-6.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.36 USD (39)
Crescimento mensal:
-9.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.63 USD
Máximo:
7.63 USD (12.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.65% (7.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.61% (6.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCHF_z 37
AUDNZD_z 4
GBPUSD_z 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCHF_z -5
AUDNZD_z -1
GBPUSD_z 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCHF_z 5
AUDNZD_z -163
GBPUSD_z 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.47 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 39
Máximo lucro consecutivo: +0.88 USD
Máxima perda consecutiva: -6.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AxioryAsia-05Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 19:32
Share of trading days is too low
2025.12.24 19:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 18:29
Share of trading days is too low
2025.12.24 18:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 16:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.