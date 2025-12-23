信号部分
信号 / MetaTrader 4 / NightReverse
Kenji Ito

NightReverse

Kenji Ito
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -9%
AxioryAsia-05Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
45
盈利交易:
4 (8.88%)
亏损交易:
41 (91.11%)
最好交易:
0.47 USD
最差交易:
-1.69 USD
毛利:
1.35 USD (217 pips)
毛利亏损:
-8.10 USD (413 pips)
最大连续赢利:
3 (0.88 USD)
最大连续盈利:
0.88 USD (3)
夏普比率:
-0.49
交易活动:
53.55%
最大入金加载:
95.57%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
-0.88
长期交易:
15 (33.33%)
短期交易:
30 (66.67%)
利润因子:
0.17
预期回报:
-0.15 USD
平均利润:
0.34 USD
平均损失:
-0.20 USD
最大连续失误:
39 (-6.36 USD)
最大连续亏损:
-6.36 USD (39)
每月增长:
-9.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.63 USD
最大值:
7.63 USD (12.01%)
相对跌幅:
结余:
9.65% (7.63 USD)
净值:
3.44% (4.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCHF_z 37
AUDNZD_z 4
GBPUSD_z 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCHF_z -5
AUDNZD_z -1
GBPUSD_z 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCHF_z 5
AUDNZD_z -163
GBPUSD_z 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.47 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 39
最大连续盈利: +0.88 USD
最大连续亏损: -6.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AxioryAsia-05Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 19:32
Share of trading days is too low
2025.12.24 19:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 18:29
Share of trading days is too low
2025.12.24 18:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 16:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
NightReverse
每月30 USD
-9%
0
0
USD
124
USD
1
100%
45
8%
54%
0.16
-0.15
USD
10%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载