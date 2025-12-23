- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
4 (8.88%)
亏损交易:
41 (91.11%)
最好交易:
0.47 USD
最差交易:
-1.69 USD
毛利:
1.35 USD (217 pips)
毛利亏损:
-8.10 USD (413 pips)
最大连续赢利:
3 (0.88 USD)
最大连续盈利:
0.88 USD (3)
夏普比率:
-0.49
交易活动:
53.55%
最大入金加载:
95.57%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
-0.88
长期交易:
15 (33.33%)
短期交易:
30 (66.67%)
利润因子:
0.17
预期回报:
-0.15 USD
平均利润:
0.34 USD
平均损失:
-0.20 USD
最大连续失误:
39 (-6.36 USD)
最大连续亏损:
-6.36 USD (39)
每月增长:
-9.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.63 USD
最大值:
7.63 USD (12.01%)
相对跌幅:
结余:
9.65% (7.63 USD)
净值:
3.44% (4.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCHF_z
|37
|AUDNZD_z
|4
|GBPUSD_z
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCHF_z
|-5
|AUDNZD_z
|-1
|GBPUSD_z
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCHF_z
|5
|AUDNZD_z
|-163
|GBPUSD_z
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.47 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 39
最大连续盈利: +0.88 USD
最大连续亏损: -6.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AxioryAsia-05Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-9%
0
0
USD
USD
124
USD
USD
1
100%
45
8%
54%
0.16
-0.15
USD
USD
10%
1:500