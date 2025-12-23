SeñalesSecciones
Kenji Ito

NightReverse

Kenji Ito
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -9%
AxioryAsia-05Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
4 (8.88%)
Transacciones Irrentables:
41 (91.11%)
Mejor transacción:
0.47 USD
Peor transacción:
-1.69 USD
Beneficio Bruto:
1.35 USD (217 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.10 USD (413 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (0.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.88 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.49
Actividad comercial:
53.55%
Carga máxima del depósito:
95.57%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
52 minutos
Factor de Recuperación:
-0.88
Transacciones Largas:
15 (33.33%)
Transacciones Cortas:
30 (66.67%)
Factor de Beneficio:
0.17
Beneficio Esperado:
-0.15 USD
Beneficio medio:
0.34 USD
Pérdidas medias:
-0.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
39 (-6.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.36 USD (39)
Crecimiento al mes:
-9.01%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.63 USD
Máxima:
7.63 USD (12.01%)
Reducción relativa:
De balance:
9.65% (7.63 USD)
De fondos:
3.71% (4.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCHF_z 37
AUDNZD_z 4
GBPUSD_z 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCHF_z -5
AUDNZD_z -1
GBPUSD_z 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCHF_z 5
AUDNZD_z -163
GBPUSD_z 16
  • Reducción
Mejor transacción: +0.47 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 39
Beneficio máximo consecutivo: +0.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AxioryAsia-05Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 19:32
Share of trading days is too low
2025.12.24 19:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 18:29
Share of trading days is too low
2025.12.24 18:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 16:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
NightReverse
30 USD al mes
-9%
0
0
USD
124
USD
1
100%
45
8%
54%
0.16
-0.15
USD
10%
1:500
