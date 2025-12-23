シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NightReverse
Kenji Ito

NightReverse

Kenji Ito
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
AxioryAsia-05Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
4 (8.88%)
損失トレード:
41 (91.11%)
ベストトレード:
0.47 USD
最悪のトレード:
-1.69 USD
総利益:
1.35 USD (217 pips)
総損失:
-8.10 USD (413 pips)
最大連続の勝ち:
3 (0.88 USD)
最大連続利益:
0.88 USD (3)
シャープレシオ:
-0.49
取引アクティビティ:
57.22%
最大入金額:
95.57%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
-0.88
長いトレード:
15 (33.33%)
短いトレード:
30 (66.67%)
プロフィットファクター:
0.17
期待されたペイオフ:
-0.15 USD
平均利益:
0.34 USD
平均損失:
-0.20 USD
最大連続の負け:
39 (-6.36 USD)
最大連続損失:
-6.36 USD (39)
月間成長:
-9.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.63 USD
最大の:
7.63 USD (12.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.65% (7.63 USD)
エクイティによる:
5.61% (6.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCHF_z 37
AUDNZD_z 4
GBPUSD_z 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCHF_z -5
AUDNZD_z -1
GBPUSD_z 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCHF_z 5
AUDNZD_z -163
GBPUSD_z 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.47 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 39
最大連続利益: +0.88 USD
最大連続損失: -6.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AxioryAsia-05Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
NightReverse
30 USD/月
-9%
0
0
USD
124
USD
1
100%
45
8%
57%
0.16
-0.15
USD
10%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください