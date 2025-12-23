- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
4 (8.88%)
損失トレード:
41 (91.11%)
ベストトレード:
0.47 USD
最悪のトレード:
-1.69 USD
総利益:
1.35 USD (217 pips)
総損失:
-8.10 USD (413 pips)
最大連続の勝ち:
3 (0.88 USD)
最大連続利益:
0.88 USD (3)
シャープレシオ:
-0.49
取引アクティビティ:
57.22%
最大入金額:
95.57%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
-0.88
長いトレード:
15 (33.33%)
短いトレード:
30 (66.67%)
プロフィットファクター:
0.17
期待されたペイオフ:
-0.15 USD
平均利益:
0.34 USD
平均損失:
-0.20 USD
最大連続の負け:
39 (-6.36 USD)
最大連続損失:
-6.36 USD (39)
月間成長:
-9.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.63 USD
最大の:
7.63 USD (12.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.65% (7.63 USD)
エクイティによる:
5.61% (6.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCHF_z
|37
|AUDNZD_z
|4
|GBPUSD_z
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCHF_z
|-5
|AUDNZD_z
|-1
|GBPUSD_z
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCHF_z
|5
|AUDNZD_z
|-163
|GBPUSD_z
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AxioryAsia-05Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
