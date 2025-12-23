- Прирост
Всего трейдов:
254
Прибыльных трейдов:
195 (76.77%)
Убыточных трейдов:
59 (23.23%)
Лучший трейд:
199.50 USD
Худший трейд:
-409.93 USD
Общая прибыль:
1 539.29 USD (221 311 pips)
Общий убыток:
-1 802.70 USD (47 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (365.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
365.65 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
60.40%
Макс. загрузка депозита:
23.82%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
235 (92.52%)
Коротких трейдов:
19 (7.48%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-1.04 USD
Средняя прибыль:
7.89 USD
Средний убыток:
-30.55 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-244.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 309.42 USD (5)
Прирост в месяц:
-26.34%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
263.41 USD
Максимальная:
1 388.83 USD (65.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.34% (1 388.83 USD)
По эквити:
58.25% (1 238.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|250
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|-300
|BTCUSD
|37
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|40K
|BTCUSD
|134K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +199.50 USD
Худший трейд: -410 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +365.65 USD
Макс. убыток в серии: -244.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
