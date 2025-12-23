СигналыРазделы
Advantegis Ltd

PuPrime MT5 829 Zuuro

Advantegis Ltd
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -26%
PUPrime-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
254
Прибыльных трейдов:
195 (76.77%)
Убыточных трейдов:
59 (23.23%)
Лучший трейд:
199.50 USD
Худший трейд:
-409.93 USD
Общая прибыль:
1 539.29 USD (221 311 pips)
Общий убыток:
-1 802.70 USD (47 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (365.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
365.65 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
60.40%
Макс. загрузка депозита:
23.82%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
235 (92.52%)
Коротких трейдов:
19 (7.48%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-1.04 USD
Средняя прибыль:
7.89 USD
Средний убыток:
-30.55 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-244.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 309.42 USD (5)
Прирост в месяц:
-26.34%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
263.41 USD
Максимальная:
1 388.83 USD (65.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.34% (1 388.83 USD)
По эквити:
58.25% (1 238.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 250
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s -300
BTCUSD 37
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 40K
BTCUSD 134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +199.50 USD
Худший трейд: -410 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +365.65 USD
Макс. убыток в серии: -244.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 01:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 00:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.01 23:44
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 19:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
