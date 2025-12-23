- 成长
交易:
254
盈利交易:
195 (76.77%)
亏损交易:
59 (23.23%)
最好交易:
199.50 USD
最差交易:
-409.93 USD
毛利:
1 539.29 USD (221 311 pips)
毛利亏损:
-1 802.70 USD (47 410 pips)
最大连续赢利:
43 (365.65 USD)
最大连续盈利:
365.65 USD (43)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
60.40%
最大入金加载:
23.82%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.19
长期交易:
235 (92.52%)
短期交易:
19 (7.48%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-1.04 USD
平均利润:
7.89 USD
平均损失:
-30.55 USD
最大连续失误:
8 (-244.21 USD)
最大连续亏损:
-1 309.42 USD (5)
每月增长:
-26.34%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
263.41 USD
最大值:
1 388.83 USD (65.34%)
相对跌幅:
结余:
65.34% (1 388.83 USD)
净值:
58.25% (1 238.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|250
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|-300
|BTCUSD
|37
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|40K
|BTCUSD
|134K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +199.50 USD
最差交易: -410 USD
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +365.65 USD
最大连续亏损: -244.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
