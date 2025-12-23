SignaleKategorien
PuPrime MT5 829 Zuuro
Advantegis Ltd

PuPrime MT5 829 Zuuro

0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
PUPrime-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
252
Gewinntrades:
195 (77.38%)
Verlusttrades:
57 (22.62%)
Bester Trade:
199.50 USD
Schlechtester Trade:
-409.93 USD
Bruttoprofit:
1 539.29 USD (221 311 pips)
Bruttoverlust:
-1 682.90 USD (41 421 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (365.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
365.65 USD (43)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
59.38%
Max deposit load:
23.82%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
44
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
233 (92.46%)
Short-Positionen:
19 (7.54%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-244.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 309.42 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-14.36%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
184.00 USD
Maximaler:
1 309.42 USD (61.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.61% (1 309.42 USD)
Kapital:
58.25% (1 238.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 248
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s -180
BTCUSD 37
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 46K
BTCUSD 134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +199.50 USD
Schlechtester Trade: -410 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 43
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +365.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -244.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.02 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 01:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 00:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.01 23:44
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 19:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
PuPrime MT5 829 Zuuro
99 USD pro Monat
-14%
0
0
USD
737
USD
2
99%
252
77%
59%
0.91
-0.57
USD
62%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.