Advantegis Ltd

PuPrime MT5 829 Zuuro

Advantegis Ltd
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 -14%
PUPrime-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
252
Negociações com lucro:
195 (77.38%)
Negociações com perda:
57 (22.62%)
Melhor negociação:
199.50 USD
Pior negociação:
-409.93 USD
Lucro bruto:
1 539.29 USD (221 311 pips)
Perda bruta:
-1 682.90 USD (41 421 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (365.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
365.65 USD (43)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
59.38%
Depósito máximo carregado:
23.82%
Último negócio:
50 minutos atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
233 (92.46%)
Negociações curtas:
19 (7.54%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.57 USD
Lucro médio:
7.89 USD
Perda média:
-29.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-244.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 309.42 USD (5)
Crescimento mensal:
-14.36%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
184.00 USD
Máximo:
1 309.42 USD (61.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.61% (1 309.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.25% (1 238.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 248
BTCUSD 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s -180
BTCUSD 37
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 46K
BTCUSD 134K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.02 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 01:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 00:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.01 23:44
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 19:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
