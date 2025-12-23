- Crescimento
Negociações:
252
Negociações com lucro:
195 (77.38%)
Negociações com perda:
57 (22.62%)
Melhor negociação:
199.50 USD
Pior negociação:
-409.93 USD
Lucro bruto:
1 539.29 USD (221 311 pips)
Perda bruta:
-1 682.90 USD (41 421 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (365.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
365.65 USD (43)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
59.38%
Depósito máximo carregado:
23.82%
Último negócio:
50 minutos atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
233 (92.46%)
Negociações curtas:
19 (7.54%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.57 USD
Lucro médio:
7.89 USD
Perda média:
-29.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-244.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 309.42 USD (5)
Crescimento mensal:
-14.36%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
184.00 USD
Máximo:
1 309.42 USD (61.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.61% (1 309.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.25% (1 238.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|248
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|-180
|BTCUSD
|37
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|46K
|BTCUSD
|134K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +199.50 USD
Pior negociação: -410 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +365.65 USD
Máxima perda consecutiva: -244.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
99 USD por mês
-14%
0
0
USD
USD
856
USD
USD
2
99%
252
77%
59%
0.91
-0.57
USD
USD
62%
1:500