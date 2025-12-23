- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
252
利益トレード:
195 (77.38%)
損失トレード:
57 (22.62%)
ベストトレード:
199.50 USD
最悪のトレード:
-409.93 USD
総利益:
1 539.29 USD (221 311 pips)
総損失:
-1 682.90 USD (41 421 pips)
最大連続の勝ち:
43 (365.65 USD)
最大連続利益:
365.65 USD (43)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
59.38%
最大入金額:
23.82%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
233 (92.46%)
短いトレード:
19 (7.54%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-0.57 USD
平均利益:
7.89 USD
平均損失:
-29.52 USD
最大連続の負け:
8 (-244.21 USD)
最大連続損失:
-1 309.42 USD (5)
月間成長:
-14.36%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
184.00 USD
最大の:
1 309.42 USD (61.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.61% (1 309.42 USD)
エクイティによる:
58.25% (1 238.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|248
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|-180
|BTCUSD
|37
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|46K
|BTCUSD
|134K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +199.50 USD
最悪のトレード: -410 USD
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +365.65 USD
最大連続損失: -244.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
-14%
0
0
USD
USD
737
USD
USD
2
99%
252
77%
59%
0.91
-0.57
USD
USD
62%
1:500