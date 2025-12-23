SeñalesSecciones
Advantegis Ltd

PuPrime MT5 829 Zuuro

Advantegis Ltd
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 -26%
PUPrime-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
254
Transacciones Rentables:
195 (76.77%)
Transacciones Irrentables:
59 (23.23%)
Mejor transacción:
199.50 USD
Peor transacción:
-409.93 USD
Beneficio Bruto:
1 539.29 USD (221 311 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 802.70 USD (47 410 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (365.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
365.65 USD (43)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
59.38%
Carga máxima del depósito:
23.82%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.19
Transacciones Largas:
235 (92.52%)
Transacciones Cortas:
19 (7.48%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-1.04 USD
Beneficio medio:
7.89 USD
Pérdidas medias:
-30.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-244.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 309.42 USD (5)
Crecimiento al mes:
-26.34%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
263.41 USD
Máxima:
1 388.83 USD (65.34%)
Reducción relativa:
De balance:
65.34% (1 388.83 USD)
De fondos:
58.25% (1 238.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 250
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s -300
BTCUSD 37
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s 40K
BTCUSD 134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.02 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 01:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 00:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.01 23:44
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 19:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
