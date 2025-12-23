- 자본
- 축소
트레이드:
263
이익 거래:
203 (77.18%)
손실 거래:
60 (22.81%)
최고의 거래:
199.50 USD
최악의 거래:
-409.93 USD
총 수익:
1 792.59 USD (240 855 pips)
총 손실:
-1 810.24 USD (85 102 pips)
연속 최대 이익:
43 (365.65 USD)
연속 최대 이익:
365.65 USD (43)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
56.75%
최대 입금량:
23.82%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.01
롱(주식매수):
242 (92.02%)
숏(주식차입매도):
21 (7.98%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.07 USD
평균 이익:
8.83 USD
평균 손실:
-30.17 USD
연속 최대 손실:
8 (-244.21 USD)
연속 최대 손실:
-1 309.42 USD (5)
월별 성장률:
-1.76%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
263.41 USD
최대한의:
1 388.83 USD (65.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.34% (1 388.83 USD)
자본금별:
58.25% (1 238.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|258
|BTCUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|-47
|BTCUSD
|29
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|59K
|BTCUSD
|96K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
