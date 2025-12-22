СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gladiator IV
Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo

Gladiator IV

Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 84%
FortunaMarkets-Server
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 128
Прибыльных трейдов:
894 (79.25%)
Убыточных трейдов:
234 (20.74%)
Лучший трейд:
1 109.98 USD
Худший трейд:
-3 218.56 USD
Общая прибыль:
68 238.78 USD (623 210 pips)
Общий убыток:
-47 716.83 USD (382 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (3 847.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 171.00 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
51.28%
Макс. загрузка депозита:
14.42%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
198
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.19
Длинных трейдов:
868 (76.95%)
Коротких трейдов:
260 (23.05%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
18.19 USD
Средняя прибыль:
76.33 USD
Средний убыток:
-203.92 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 312.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 413.02 USD (7)
Прирост в месяц:
37.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
663.00 USD
Максимальная:
9 391.82 USD (15.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.45% (9 375.72 USD)
По эквити:
31.70% (10 950.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.INS 1075
XAGUSD.INS 50
GBPUSD.INS 2
GBPJPY.INS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.INS 17K
XAGUSD.INS 3.4K
GBPUSD.INS -4
GBPJPY.INS 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.INS 92K
XAGUSD.INS 148K
GBPUSD.INS -38
GBPJPY.INS -13
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 109.98 USD
Худший трейд: -3 219 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3 847.74 USD
Макс. убыток в серии: -2 312.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunaMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.16 09:54
No swaps are charged
2026.01.16 09:54
No swaps are charged
2026.01.16 08:55
No swaps are charged
2026.01.16 08:55
No swaps are charged
2026.01.15 22:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 15:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 13:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 11:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gladiator IV
500 USD в месяц
84%
0
0
USD
28K
USD
5
0%
1 128
79%
51%
1.43
18.19
USD
32%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.