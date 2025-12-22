- Прирост
Всего трейдов:
1 128
Прибыльных трейдов:
894 (79.25%)
Убыточных трейдов:
234 (20.74%)
Лучший трейд:
1 109.98 USD
Худший трейд:
-3 218.56 USD
Общая прибыль:
68 238.78 USD (623 210 pips)
Общий убыток:
-47 716.83 USD (382 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (3 847.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 171.00 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
51.28%
Макс. загрузка депозита:
14.42%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
198
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.19
Длинных трейдов:
868 (76.95%)
Коротких трейдов:
260 (23.05%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
18.19 USD
Средняя прибыль:
76.33 USD
Средний убыток:
-203.92 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 312.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 413.02 USD (7)
Прирост в месяц:
37.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
663.00 USD
Максимальная:
9 391.82 USD (15.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.45% (9 375.72 USD)
По эквити:
31.70% (10 950.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.INS
|1075
|XAGUSD.INS
|50
|GBPUSD.INS
|2
|GBPJPY.INS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.INS
|17K
|XAGUSD.INS
|3.4K
|GBPUSD.INS
|-4
|GBPJPY.INS
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.INS
|92K
|XAGUSD.INS
|148K
|GBPUSD.INS
|-38
|GBPJPY.INS
|-13
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 109.98 USD
Худший трейд: -3 219 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3 847.74 USD
Макс. убыток в серии: -2 312.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunaMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
