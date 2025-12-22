- 자본
- 축소
트레이드:
1 128
이익 거래:
894 (79.25%)
손실 거래:
234 (20.74%)
최고의 거래:
1 109.98 USD
최악의 거래:
-3 218.56 USD
총 수익:
68 238.78 USD (623 210 pips)
총 손실:
-47 716.83 USD (382 437 pips)
연속 최대 이익:
78 (3 847.74 USD)
연속 최대 이익:
6 171.00 USD (36)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
51.28%
최대 입금량:
14.42%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
198
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.19
롱(주식매수):
868 (76.95%)
숏(주식차입매도):
260 (23.05%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
18.19 USD
평균 이익:
76.33 USD
평균 손실:
-203.92 USD
연속 최대 손실:
17 (-2 312.66 USD)
연속 최대 손실:
-8 413.02 USD (7)
월별 성장률:
37.34%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
663.00 USD
최대한의:
9 391.82 USD (15.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.45% (9 375.72 USD)
자본금별:
31.70% (10 950.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.INS
|1075
|XAGUSD.INS
|50
|GBPUSD.INS
|2
|GBPJPY.INS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.INS
|17K
|XAGUSD.INS
|3.4K
|GBPUSD.INS
|-4
|GBPJPY.INS
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.INS
|92K
|XAGUSD.INS
|148K
|GBPUSD.INS
|-38
|GBPJPY.INS
|-13
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 109.98 USD
최악의 거래: -3 219 USD
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +3 847.74 USD
연속 최대 손실: -2 312.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunaMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 500 USD
84%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
5
0%
1 128
79%
51%
1.43
18.19
USD
USD
32%
1:200