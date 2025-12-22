- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 128
利益トレード:
894 (79.25%)
損失トレード:
234 (20.74%)
ベストトレード:
1 109.98 USD
最悪のトレード:
-3 218.56 USD
総利益:
68 238.78 USD (623 210 pips)
総損失:
-47 716.83 USD (382 437 pips)
最大連続の勝ち:
78 (3 847.74 USD)
最大連続利益:
6 171.00 USD (36)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
51.28%
最大入金額:
14.42%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
198
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.19
長いトレード:
868 (76.95%)
短いトレード:
260 (23.05%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
18.19 USD
平均利益:
76.33 USD
平均損失:
-203.92 USD
最大連続の負け:
17 (-2 312.66 USD)
最大連続損失:
-8 413.02 USD (7)
月間成長:
37.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
663.00 USD
最大の:
9 391.82 USD (15.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.45% (9 375.72 USD)
エクイティによる:
31.70% (10 950.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.INS
|1075
|XAGUSD.INS
|50
|GBPUSD.INS
|2
|GBPJPY.INS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.INS
|17K
|XAGUSD.INS
|3.4K
|GBPUSD.INS
|-4
|GBPJPY.INS
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.INS
|92K
|XAGUSD.INS
|148K
|GBPUSD.INS
|-38
|GBPJPY.INS
|-13
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 109.98 USD
最悪のトレード: -3 219 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +3 847.74 USD
最大連続損失: -2 312.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunaMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
500 USD/月
84%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
5
0%
1 128
79%
51%
1.43
18.19
USD
USD
32%
1:200