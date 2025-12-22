シグナルセクション
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 84%
FortunaMarkets-Server
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 128
利益トレード:
894 (79.25%)
損失トレード:
234 (20.74%)
ベストトレード:
1 109.98 USD
最悪のトレード:
-3 218.56 USD
総利益:
68 238.78 USD (623 210 pips)
総損失:
-47 716.83 USD (382 437 pips)
最大連続の勝ち:
78 (3 847.74 USD)
最大連続利益:
6 171.00 USD (36)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
51.28%
最大入金額:
14.42%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
198
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.19
長いトレード:
868 (76.95%)
短いトレード:
260 (23.05%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
18.19 USD
平均利益:
76.33 USD
平均損失:
-203.92 USD
最大連続の負け:
17 (-2 312.66 USD)
最大連続損失:
-8 413.02 USD (7)
月間成長:
37.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
663.00 USD
最大の:
9 391.82 USD (15.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.45% (9 375.72 USD)
エクイティによる:
31.70% (10 950.16 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.INS 1075
XAGUSD.INS 50
GBPUSD.INS 2
GBPJPY.INS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.INS 17K
XAGUSD.INS 3.4K
GBPUSD.INS -4
GBPJPY.INS 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.INS 92K
XAGUSD.INS 148K
GBPUSD.INS -38
GBPJPY.INS -13
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 109.98 USD
最悪のトレード: -3 219 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +3 847.74 USD
最大連続損失: -2 312.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunaMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.16 09:54
No swaps are charged
2026.01.16 09:54
No swaps are charged
2026.01.16 08:55
No swaps are charged
2026.01.16 08:55
No swaps are charged
2026.01.15 22:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 15:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 13:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 11:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください