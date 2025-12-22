- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 128
Negociações com lucro:
894 (79.25%)
Negociações com perda:
234 (20.74%)
Melhor negociação:
1 109.98 USD
Pior negociação:
-3 218.56 USD
Lucro bruto:
68 238.78 USD (623 210 pips)
Perda bruta:
-47 716.83 USD (382 437 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (3 847.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 171.00 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
51.28%
Depósito máximo carregado:
14.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
198
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.19
Negociações longas:
868 (76.95%)
Negociações curtas:
260 (23.05%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
18.19 USD
Lucro médio:
76.33 USD
Perda média:
-203.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-2 312.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 413.02 USD (7)
Crescimento mensal:
37.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
663.00 USD
Máximo:
9 391.82 USD (15.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.45% (9 375.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.70% (10 950.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.INS
|1075
|XAGUSD.INS
|50
|GBPUSD.INS
|2
|GBPJPY.INS
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.INS
|17K
|XAGUSD.INS
|3.4K
|GBPUSD.INS
|-4
|GBPJPY.INS
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.INS
|92K
|XAGUSD.INS
|148K
|GBPUSD.INS
|-38
|GBPJPY.INS
|-13
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 109.98 USD
Pior negociação: -3 219 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3 847.74 USD
Máxima perda consecutiva: -2 312.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunaMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
500 USD por mês
84%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
5
0%
1 128
79%
51%
1.43
18.19
USD
USD
32%
1:200