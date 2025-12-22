SinaisSeções
Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo

Gladiator IV

Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 84%
FortunaMarkets-Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 128
Negociações com lucro:
894 (79.25%)
Negociações com perda:
234 (20.74%)
Melhor negociação:
1 109.98 USD
Pior negociação:
-3 218.56 USD
Lucro bruto:
68 238.78 USD (623 210 pips)
Perda bruta:
-47 716.83 USD (382 437 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (3 847.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 171.00 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
51.28%
Depósito máximo carregado:
14.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
198
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.19
Negociações longas:
868 (76.95%)
Negociações curtas:
260 (23.05%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
18.19 USD
Lucro médio:
76.33 USD
Perda média:
-203.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-2 312.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 413.02 USD (7)
Crescimento mensal:
37.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
663.00 USD
Máximo:
9 391.82 USD (15.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.45% (9 375.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.70% (10 950.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.INS 1075
XAGUSD.INS 50
GBPUSD.INS 2
GBPJPY.INS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.INS 17K
XAGUSD.INS 3.4K
GBPUSD.INS -4
GBPJPY.INS 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.INS 92K
XAGUSD.INS 148K
GBPUSD.INS -38
GBPJPY.INS -13
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 109.98 USD
Pior negociação: -3 219 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3 847.74 USD
Máxima perda consecutiva: -2 312.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunaMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.16 09:54
No swaps are charged
2026.01.16 09:54
No swaps are charged
2026.01.16 08:55
No swaps are charged
2026.01.16 08:55
No swaps are charged
2026.01.15 22:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 15:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 13:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 11:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
