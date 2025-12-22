- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 128
盈利交易:
894 (79.25%)
亏损交易:
234 (20.74%)
最好交易:
1 109.98 USD
最差交易:
-3 218.56 USD
毛利:
68 238.78 USD (623 210 pips)
毛利亏损:
-47 716.83 USD (382 437 pips)
最大连续赢利:
78 (3 847.74 USD)
最大连续盈利:
6 171.00 USD (36)
夏普比率:
0.10
交易活动:
51.28%
最大入金加载:
14.42%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
198
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.19
长期交易:
868 (76.95%)
短期交易:
260 (23.05%)
利润因子:
1.43
预期回报:
18.19 USD
平均利润:
76.33 USD
平均损失:
-203.92 USD
最大连续失误:
17 (-2 312.66 USD)
最大连续亏损:
-8 413.02 USD (7)
每月增长:
37.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
663.00 USD
最大值:
9 391.82 USD (15.80%)
相对跌幅:
结余:
26.45% (9 375.72 USD)
净值:
31.70% (10 950.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.INS
|1075
|XAGUSD.INS
|50
|GBPUSD.INS
|2
|GBPJPY.INS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.INS
|17K
|XAGUSD.INS
|3.4K
|GBPUSD.INS
|-4
|GBPJPY.INS
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.INS
|92K
|XAGUSD.INS
|148K
|GBPUSD.INS
|-38
|GBPJPY.INS
|-13
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 109.98 USD
最差交易: -3 219 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +3 847.74 USD
最大连续亏损: -2 312.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunaMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
84%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
5
0%
1 128
79%
51%
1.43
18.19
USD
USD
32%
1:200