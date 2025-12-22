SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gladiator IV
Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo

Gladiator IV

Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD al mes
incremento desde 2025 84%
FortunaMarkets-Server
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 128
Transacciones Rentables:
894 (79.25%)
Transacciones Irrentables:
234 (20.74%)
Mejor transacción:
1 109.98 USD
Peor transacción:
-3 218.56 USD
Beneficio Bruto:
68 238.78 USD (623 210 pips)
Pérdidas Brutas:
-47 716.83 USD (382 437 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
78 (3 847.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 171.00 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
51.28%
Carga máxima del depósito:
14.42%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
198
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.19
Transacciones Largas:
868 (76.95%)
Transacciones Cortas:
260 (23.05%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
18.19 USD
Beneficio medio:
76.33 USD
Pérdidas medias:
-203.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-2 312.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 413.02 USD (7)
Crecimiento al mes:
37.34%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
663.00 USD
Máxima:
9 391.82 USD (15.80%)
Reducción relativa:
De balance:
26.45% (9 375.72 USD)
De fondos:
31.70% (10 950.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.INS 1075
XAGUSD.INS 50
GBPUSD.INS 2
GBPJPY.INS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.INS 17K
XAGUSD.INS 3.4K
GBPUSD.INS -4
GBPJPY.INS 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.INS 92K
XAGUSD.INS 148K
GBPUSD.INS -38
GBPJPY.INS -13
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 109.98 USD
Peor transacción: -3 219 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +3 847.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 312.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunaMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.16 09:54
No swaps are charged
2026.01.16 09:54
No swaps are charged
2026.01.16 08:55
No swaps are charged
2026.01.16 08:55
No swaps are charged
2026.01.15 22:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 15:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 13:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 11:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gladiator IV
500 USD al mes
84%
0
0
USD
28K
USD
5
0%
1 128
79%
51%
1.43
18.19
USD
32%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.