Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo

Gladiator IV

Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 84%
FortunaMarkets-Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 128
Gewinntrades:
894 (79.25%)
Verlusttrades:
234 (20.74%)
Bester Trade:
1 109.98 USD
Schlechtester Trade:
-3 218.56 USD
Bruttoprofit:
68 238.78 USD (623 210 pips)
Bruttoverlust:
-47 716.83 USD (382 437 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
78 (3 847.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 171.00 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
51.28%
Max deposit load:
14.42%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
198
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.19
Long-Positionen:
868 (76.95%)
Short-Positionen:
260 (23.05%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
18.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
76.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-203.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-2 312.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 413.02 USD (7)
Wachstum pro Monat :
37.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
663.00 USD
Maximaler:
9 391.82 USD (15.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.45% (9 375.72 USD)
Kapital:
31.70% (10 950.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.INS 1075
XAGUSD.INS 50
GBPUSD.INS 2
GBPJPY.INS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.INS 17K
XAGUSD.INS 3.4K
GBPUSD.INS -4
GBPJPY.INS 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.INS 92K
XAGUSD.INS 148K
GBPUSD.INS -38
GBPJPY.INS -13
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 109.98 USD
Schlechtester Trade: -3 219 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 847.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 312.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunaMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.16 09:54
No swaps are charged
2026.01.16 09:54
No swaps are charged
2026.01.16 08:55
No swaps are charged
2026.01.16 08:55
No swaps are charged
2026.01.15 22:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 15:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 13:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 11:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
