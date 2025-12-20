- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
6 (75.00%)
Убыточных трейдов:
2 (25.00%)
Лучший трейд:
8.76 USD
Худший трейд:
-8.28 USD
Общая прибыль:
39.95 USD (5 251 pips)
Общий убыток:
-15.75 USD (1 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (22.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.45 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
96.78%
Макс. загрузка депозита:
27.44%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.92
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
3.03 USD
Средняя прибыль:
6.66 USD
Средний убыток:
-7.88 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.28 USD (1)
Прирост в месяц:
12.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
8.28 USD (3.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.43% (8.32 USD)
По эквити:
24.51% (59.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURNZD
|10
|USDCHF
|7
|GBPNZD
|5
|USDJPY
|-6
|EURUSD
|9
|USDCAD
|9
|GBPCAD
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURNZD
|1.8K
|USDCHF
|604
|GBPNZD
|848
|USDJPY
|-956
|EURUSD
|852
|USDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-950
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.76 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.45 USD
Макс. убыток в серии: -8.28 USD
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
