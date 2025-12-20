СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / D1Breakb
Roberto Alencar

D1Breakb

Roberto Alencar
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2025 12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
6 (75.00%)
Убыточных трейдов:
2 (25.00%)
Лучший трейд:
8.76 USD
Худший трейд:
-8.28 USD
Общая прибыль:
39.95 USD (5 251 pips)
Общий убыток:
-15.75 USD (1 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (22.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.45 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
96.78%
Макс. загрузка депозита:
27.44%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.92
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
3.03 USD
Средняя прибыль:
6.66 USD
Средний убыток:
-7.88 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.28 USD (1)
Прирост в месяц:
12.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
8.28 USD (3.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.43% (8.32 USD)
По эквити:
24.51% (59.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD 2
USDCHF 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD 10
USDCHF 7
GBPNZD 5
USDJPY -6
EURUSD 9
USDCAD 9
GBPCAD -8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD 1.8K
USDCHF 604
GBPNZD 848
USDJPY -956
EURUSD 852
USDCAD 1.2K
GBPCAD -950
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.76 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.45 USD
Макс. убыток в серии: -8.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
signal of https://www.mql5.com/pt/market/product/143109?source=Site+Market+MT5+Expert+Search+Rating006%3ad1bre
Нет отзывов
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 11:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 10:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.20 17:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 17:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 17:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.20 17:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 17:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
