Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
8.76 USD
Pior negociação:
-8.28 USD
Lucro bruto:
39.95 USD (5 251 pips)
Perda bruta:
-15.75 USD (1 906 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (22.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.45 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
96.78%
Depósito máximo carregado:
27.44%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.92
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
2.54
Valor esperado:
3.03 USD
Lucro médio:
6.66 USD
Perda média:
-7.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-8.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.28 USD (1)
Crescimento mensal:
12.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
8.28 USD (3.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.43% (8.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.58% (57.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURNZD
|10
|USDCHF
|7
|GBPNZD
|5
|USDJPY
|-6
|EURUSD
|9
|USDCAD
|9
|GBPCAD
|-8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURNZD
|1.8K
|USDCHF
|604
|GBPNZD
|848
|USDJPY
|-956
|EURUSD
|852
|USDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-950
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.76 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +22.45 USD
Máxima perda consecutiva: -8.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
