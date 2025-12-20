信号部分
信号 / MetaTrader 5 / D1Breakb
Roberto Alencar

D1Breakb

Roberto Alencar
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 200 USD per 
增长自 2025 12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
6 (75.00%)
亏损交易:
2 (25.00%)
最好交易:
8.76 USD
最差交易:
-8.28 USD
毛利:
39.95 USD (5 251 pips)
毛利亏损:
-15.75 USD (1 906 pips)
最大连续赢利:
3 (22.45 USD)
最大连续盈利:
22.45 USD (3)
夏普比率:
0.54
交易活动:
96.78%
最大入金加载:
27.44%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.92
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
2.54
预期回报:
3.03 USD
平均利润:
6.66 USD
平均损失:
-7.88 USD
最大连续失误:
1 (-8.28 USD)
最大连续亏损:
-8.28 USD (1)
每月增长:
12.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
8.28 USD (3.43%)
相对跌幅:
结余:
3.43% (8.32 USD)
净值:
24.51% (59.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURNZD 2
USDCHF 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURNZD 10
USDCHF 7
GBPNZD 5
USDJPY -6
EURUSD 9
USDCAD 9
GBPCAD -8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURNZD 1.8K
USDCHF 604
GBPNZD 848
USDJPY -956
EURUSD 852
USDCAD 1.2K
GBPCAD -950
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.76 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +22.45 USD
最大连续亏损: -8.28 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
signal of https://www.mql5.com/pt/market/product/143109?source=Site+Market+MT5+Expert+Search+Rating006%3ad1bre
没有评论
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 11:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 10:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.20 17:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 17:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 17:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.20 17:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 17:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
