交易:
8
盈利交易:
6 (75.00%)
亏损交易:
2 (25.00%)
最好交易:
8.76 USD
最差交易:
-8.28 USD
毛利:
39.95 USD (5 251 pips)
毛利亏损:
-15.75 USD (1 906 pips)
最大连续赢利:
3 (22.45 USD)
最大连续盈利:
22.45 USD (3)
夏普比率:
0.54
交易活动:
96.78%
最大入金加载:
27.44%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.92
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
2.54
预期回报:
3.03 USD
平均利润:
6.66 USD
平均损失:
-7.88 USD
最大连续失误:
1 (-8.28 USD)
最大连续亏损:
-8.28 USD (1)
每月增长:
12.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
8.28 USD (3.43%)
相对跌幅:
结余:
3.43% (8.32 USD)
净值:
24.51% (59.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD
|10
|USDCHF
|7
|GBPNZD
|5
|USDJPY
|-6
|EURUSD
|9
|USDCAD
|9
|GBPCAD
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD
|1.8K
|USDCHF
|604
|GBPNZD
|848
|USDJPY
|-956
|EURUSD
|852
|USDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-950
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.76 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +22.45 USD
最大连续亏损: -8.28 USD
