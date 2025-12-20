- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
6 (75.00%)
손실 거래:
2 (25.00%)
최고의 거래:
8.76 USD
최악의 거래:
-8.28 USD
총 수익:
39.95 USD (5 251 pips)
총 손실:
-15.87 USD (1 906 pips)
연속 최대 이익:
3 (22.45 USD)
연속 최대 이익:
22.45 USD (3)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
96.78%
최대 입금량:
33.53%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
2.87
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
2.52
기대수익:
3.01 USD
평균 이익:
6.66 USD
평균 손실:
-7.94 USD
연속 최대 손실:
1 (-8.28 USD)
연속 최대 손실:
-8.28 USD (1)
월별 성장률:
12.01%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 USD
최대한의:
8.40 USD (3.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.43% (8.32 USD)
자본금별:
38.76% (90.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURNZD
|10
|USDCHF
|7
|GBPNZD
|5
|USDJPY
|-6
|EURUSD
|9
|USDCAD
|9
|GBPCAD
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURNZD
|1.8K
|USDCHF
|604
|GBPNZD
|848
|USDJPY
|-956
|EURUSD
|852
|USDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-950
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
