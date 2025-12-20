시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / D1Breakb
Roberto Alencar

D1Breakb

Roberto Alencar
0 리뷰
안정성
2
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8
이익 거래:
6 (75.00%)
손실 거래:
2 (25.00%)
최고의 거래:
8.76 USD
최악의 거래:
-8.28 USD
총 수익:
39.95 USD (5 251 pips)
총 손실:
-15.87 USD (1 906 pips)
연속 최대 이익:
3 (22.45 USD)
연속 최대 이익:
22.45 USD (3)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
96.78%
최대 입금량:
33.53%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
2.87
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
2.52
기대수익:
3.01 USD
평균 이익:
6.66 USD
평균 손실:
-7.94 USD
연속 최대 손실:
1 (-8.28 USD)
연속 최대 손실:
-8.28 USD (1)
월별 성장률:
12.01%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 USD
최대한의:
8.40 USD (3.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.43% (8.32 USD)
자본금별:
38.76% (90.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURNZD 2
USDCHF 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
1 2
1 2
1 2
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURNZD 10
USDCHF 7
GBPNZD 5
USDJPY -6
EURUSD 9
USDCAD 9
GBPCAD -8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURNZD 1.8K
USDCHF 604
GBPNZD 848
USDJPY -956
EURUSD 852
USDCAD 1.2K
GBPCAD -950
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8.76 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +22.45 USD
연속 최대 손실: -8.28 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
signal of https://www.mql5.com/pt/market/product/143109?source=Site+Market+MT5+Expert+Search+Rating006%3ad1bre
2026.01.06 20:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 11:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 10:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.20 17:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 17:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 17:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.20 17:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 17:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
