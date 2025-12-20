シグナルセクション
Roberto Alencar

D1Breakb

Roberto Alencar
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  200  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
8.76 USD
最悪のトレード:
-8.28 USD
総利益:
39.95 USD (5 251 pips)
総損失:
-15.75 USD (1 906 pips)
最大連続の勝ち:
3 (22.45 USD)
最大連続利益:
22.45 USD (3)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
96.78%
最大入金額:
27.44%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.92
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
2.54
期待されたペイオフ:
3.03 USD
平均利益:
6.66 USD
平均損失:
-7.88 USD
最大連続の負け:
1 (-8.28 USD)
最大連続損失:
-8.28 USD (1)
月間成長:
12.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
8.28 USD (3.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.43% (8.32 USD)
エクイティによる:
25.28% (58.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURNZD 2
USDCHF 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURNZD 10
USDCHF 7
GBPNZD 5
USDJPY -6
EURUSD 9
USDCAD 9
GBPCAD -8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURNZD 1.8K
USDCHF 604
GBPNZD 848
USDJPY -956
EURUSD 852
USDCAD 1.2K
GBPCAD -950
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.76 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +22.45 USD
最大連続損失: -8.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
signal of https://www.mql5.com/pt/market/product/143109?source=Site+Market+MT5+Expert+Search+Rating006%3ad1bre
レビューなし
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 11:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 10:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.20 17:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 17:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 17:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.20 17:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 17:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
