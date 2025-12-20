- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
8.76 USD
最悪のトレード:
-8.28 USD
総利益:
39.95 USD (5 251 pips)
総損失:
-15.75 USD (1 906 pips)
最大連続の勝ち:
3 (22.45 USD)
最大連続利益:
22.45 USD (3)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
96.78%
最大入金額:
27.44%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.92
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
2.54
期待されたペイオフ:
3.03 USD
平均利益:
6.66 USD
平均損失:
-7.88 USD
最大連続の負け:
1 (-8.28 USD)
最大連続損失:
-8.28 USD (1)
月間成長:
12.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
8.28 USD (3.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.43% (8.32 USD)
エクイティによる:
25.28% (58.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURNZD
|10
|USDCHF
|7
|GBPNZD
|5
|USDJPY
|-6
|EURUSD
|9
|USDCAD
|9
|GBPCAD
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURNZD
|1.8K
|USDCHF
|604
|GBPNZD
|848
|USDJPY
|-956
|EURUSD
|852
|USDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-950
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.76 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +22.45 USD
最大連続損失: -8.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
signal of https://www.mql5.com/pt/market/product/143109?source=Site+Market+MT5+Expert+Search+Rating006%3ad1bre
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
200 USD/月
12%
0
0
USD
USD
233
USD
USD
2
100%
8
75%
97%
2.53
3.03
USD
USD
25%
1:500