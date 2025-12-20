- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
6 (75.00%)
Verlusttrades:
2 (25.00%)
Bester Trade:
8.76 USD
Schlechtester Trade:
-8.28 USD
Bruttoprofit:
39.95 USD (5 251 pips)
Bruttoverlust:
-15.75 USD (1 906 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (22.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22.45 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading-Aktivität:
96.78%
Max deposit load:
27.44%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
2.92
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
2.54
Mathematische Gewinnerwartung:
3.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-8.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.28 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.01%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.28 USD
Maximaler:
8.28 USD (3.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.43% (8.32 USD)
Kapital:
25.28% (58.91 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURNZD
|10
|USDCHF
|7
|GBPNZD
|5
|USDJPY
|-6
|EURUSD
|9
|USDCAD
|9
|GBPCAD
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURNZD
|1.8K
|USDCHF
|604
|GBPNZD
|848
|USDJPY
|-956
|EURUSD
|852
|USDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-950
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.76 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.28 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
