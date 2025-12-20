SeñalesSecciones
Roberto Alencar

D1Breakb

Roberto Alencar
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD al mes
incremento desde 2025 12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
6 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (25.00%)
Mejor transacción:
8.76 USD
Peor transacción:
-8.28 USD
Beneficio Bruto:
39.95 USD (5 251 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.87 USD (1 906 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (22.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.45 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
96.78%
Carga máxima del depósito:
33.59%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
2.87
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
2.52
Beneficio Esperado:
3.01 USD
Beneficio medio:
6.66 USD
Pérdidas medias:
-7.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-8.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.28 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.01%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.28 USD
Máxima:
8.40 USD (3.48%)
Reducción relativa:
De balance:
3.43% (8.32 USD)
De fondos:
38.87% (90.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURNZD 2
USDCHF 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURNZD 10
USDCHF 7
GBPNZD 5
USDJPY -6
EURUSD 9
USDCAD 9
GBPCAD -8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURNZD 1.8K
USDCHF 604
GBPNZD 848
USDJPY -956
EURUSD 852
USDCAD 1.2K
GBPCAD -950
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.76 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +22.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
signal of https://www.mql5.com/pt/market/product/143109?source=Site+Market+MT5+Expert+Search+Rating006%3ad1bre
No hay comentarios
2026.01.08 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 18:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 14:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 20:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 11:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 10:59
Share of trading days is too low
2025.12.23 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.20 17:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 17:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 17:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.20 17:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 17:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
