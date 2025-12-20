- Incremento
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
6 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (25.00%)
Mejor transacción:
8.76 USD
Peor transacción:
-8.28 USD
Beneficio Bruto:
39.95 USD (5 251 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.87 USD (1 906 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (22.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.45 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
96.78%
Carga máxima del depósito:
33.59%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
2.87
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
2.52
Beneficio Esperado:
3.01 USD
Beneficio medio:
6.66 USD
Pérdidas medias:
-7.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-8.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.28 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.01%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.28 USD
Máxima:
8.40 USD (3.48%)
Reducción relativa:
De balance:
3.43% (8.32 USD)
De fondos:
38.87% (90.53 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURNZD
|10
|USDCHF
|7
|GBPNZD
|5
|USDJPY
|-6
|EURUSD
|9
|USDCAD
|9
|GBPCAD
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURNZD
|1.8K
|USDCHF
|604
|GBPNZD
|848
|USDJPY
|-956
|EURUSD
|852
|USDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-950
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.76 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +22.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.28 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
