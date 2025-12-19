СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / LTTS 5K GBE
Dirk Pelzer

LTTS 5K GBE

Dirk Pelzer
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2026 -2%
GBEbrokers-LIVE
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
5 (41.66%)
Убыточных трейдов:
7 (58.33%)
Лучший трейд:
4.01 EUR
Худший трейд:
-44.32 EUR
Общая прибыль:
7.82 EUR (3 470 pips)
Общий убыток:
-108.64 EUR (14 588 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (6.87 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6.87 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.63
Торговая активность:
8.68%
Макс. загрузка депозита:
41.63%
Последний трейд:
29 минут
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
9 (75.00%)
Коротких трейдов:
3 (25.00%)
Профит фактор:
0.07
Мат. ожидание:
-8.40 EUR
Средняя прибыль:
1.56 EUR
Средний убыток:
-15.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-88.14 EUR)
Макс. убыток в серии:
-88.14 EUR (5)
Прирост в месяц:
-2.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.82 EUR
Максимальная:
100.82 EUR (2.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.96% (98.13 EUR)
По эквити:
0.26% (12.72 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC.c 9
USDJPYc 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC.c -60
USDJPYc -54
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC.c -10K
USDJPYc -623
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.01 EUR
Худший трейд: -44 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6.87 EUR
Макс. убыток в серии: -88.14 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The Long Term Trading Strategies are implemented in this account.

A copy offer is not planned until a meaningful trading history is available.
Нет отзывов
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 16:29
Share of trading days is too low
2026.01.06 15:29
Share of trading days is too low
2026.01.06 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LTTS 5K GBE
5000 USD в месяц
-2%
0
0
USD
4.9K
EUR
1
100%
12
41%
9%
0.07
-8.40
EUR
2%
1:30
