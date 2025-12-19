- Прирост
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
5 (41.66%)
Убыточных трейдов:
7 (58.33%)
Лучший трейд:
4.01 EUR
Худший трейд:
-44.32 EUR
Общая прибыль:
7.82 EUR (3 470 pips)
Общий убыток:
-108.64 EUR (14 588 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (6.87 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6.87 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.63
Торговая активность:
8.68%
Макс. загрузка депозита:
41.63%
Последний трейд:
29 минут
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
9 (75.00%)
Коротких трейдов:
3 (25.00%)
Профит фактор:
0.07
Мат. ожидание:
-8.40 EUR
Средняя прибыль:
1.56 EUR
Средний убыток:
-15.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-88.14 EUR)
Макс. убыток в серии:
-88.14 EUR (5)
Прирост в месяц:
-2.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.82 EUR
Максимальная:
100.82 EUR (2.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.96% (98.13 EUR)
По эквити:
0.26% (12.72 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|9
|USDJPYc
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC.c
|-60
|USDJPYc
|-54
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC.c
|-10K
|USDJPYc
|-623
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.01 EUR
Худший трейд: -44 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6.87 EUR
Макс. убыток в серии: -88.14 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
The Long Term Trading Strategies are implemented in this account.
A copy offer is not planned until a meaningful trading history is available.
Нет отзывов
