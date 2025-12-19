- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
3 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
6 (66.67%)
Mejor transacción:
4.01 EUR
Peor transacción:
-44.32 EUR
Beneficio Bruto:
6.87 EUR (2 945 pips)
Pérdidas Brutas:
-106.04 EUR (14 093 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (6.87 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
6.87 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.77
Actividad comercial:
8.68%
Carga máxima del depósito:
41.63%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
6 (66.67%)
Transacciones Cortas:
3 (33.33%)
Factor de Beneficio:
0.06
Beneficio Esperado:
-11.02 EUR
Beneficio medio:
2.29 EUR
Pérdidas medias:
-17.67 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-88.14 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.14 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-1.96%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
99.17 EUR
Máxima:
99.17 EUR (1.98%)
Reducción relativa:
De balance:
1.96% (98.13 EUR)
De fondos:
0.26% (12.72 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|6
|USDJPYc
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTEC.c
|-58
|USDJPYc
|-54
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTEC.c
|-11K
|USDJPYc
|-623
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.01 EUR
Peor transacción: -44 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +6.87 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -88.14 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GBEbrokers-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
The Long Term Trading Strategies are implemented in this account.
A copy offer is not planned until a meaningful trading history is available.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
