- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
6 (46.15%)
손실 거래:
7 (53.85%)
최고의 거래:
53.22 EUR
최악의 거래:
-44.32 EUR
총 수익:
61.04 EUR (4 080 pips)
총 손실:
-108.64 EUR (14 588 pips)
연속 최대 이익:
3 (6.87 EUR)
연속 최대 이익:
53.22 EUR (1)
샤프 비율:
-0.16
거래 활동:
8.68%
최대 입금량:
41.63%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.47
롱(주식매수):
10 (76.92%)
숏(주식차입매도):
3 (23.08%)
수익 요인:
0.56
기대수익:
-3.66 EUR
평균 이익:
10.17 EUR
평균 손실:
-15.52 EUR
연속 최대 손실:
5 (-88.14 EUR)
연속 최대 손실:
-88.14 EUR (5)
월별 성장률:
-0.95%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
100.82 EUR
최대한의:
100.82 EUR (2.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.96% (98.13 EUR)
자본금별:
0.26% (12.72 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|9
|USDJPYc
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTEC.c
|-60
|USDJPYc
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTEC.c
|-10K
|USDJPYc
|-13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.22 EUR
최악의 거래: -44 EUR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +6.87 EUR
연속 최대 손실: -88.14 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GBEbrokers-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
The Long Term Trading Strategies are implemented in this account.
A copy offer is not planned until a meaningful trading history is available.
