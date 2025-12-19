- 成長
トレード:
12
利益トレード:
5 (41.66%)
損失トレード:
7 (58.33%)
ベストトレード:
4.01 EUR
最悪のトレード:
-44.32 EUR
総利益:
7.82 EUR (3 470 pips)
総損失:
-108.64 EUR (14 588 pips)
最大連続の勝ち:
3 (6.87 EUR)
最大連続利益:
6.87 EUR (3)
シャープレシオ:
-0.63
取引アクティビティ:
8.68%
最大入金額:
41.63%
最近のトレード:
25 分前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
9 (75.00%)
短いトレード:
3 (25.00%)
プロフィットファクター:
0.07
期待されたペイオフ:
-8.40 EUR
平均利益:
1.56 EUR
平均損失:
-15.52 EUR
最大連続の負け:
5 (-88.14 EUR)
最大連続損失:
-88.14 EUR (5)
月間成長:
-2.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.82 EUR
最大の:
100.82 EUR (2.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.96% (98.13 EUR)
エクイティによる:
0.26% (12.72 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|9
|USDJPYc
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTEC.c
|-60
|USDJPYc
|-54
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTEC.c
|-10K
|USDJPYc
|-623
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GBEbrokers-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
The Long Term Trading Strategies are implemented in this account.
A copy offer is not planned until a meaningful trading history is available.
レビューなし
