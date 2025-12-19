シグナルセクション
Dirk Pelzer

LTTS 5K GBE

Dirk Pelzer
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  5000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -2%
GBEbrokers-LIVE
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
5 (41.66%)
損失トレード:
7 (58.33%)
ベストトレード:
4.01 EUR
最悪のトレード:
-44.32 EUR
総利益:
7.82 EUR (3 470 pips)
総損失:
-108.64 EUR (14 588 pips)
最大連続の勝ち:
3 (6.87 EUR)
最大連続利益:
6.87 EUR (3)
シャープレシオ:
-0.63
取引アクティビティ:
8.68%
最大入金額:
41.63%
最近のトレード:
25 分前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
9 (75.00%)
短いトレード:
3 (25.00%)
プロフィットファクター:
0.07
期待されたペイオフ:
-8.40 EUR
平均利益:
1.56 EUR
平均損失:
-15.52 EUR
最大連続の負け:
5 (-88.14 EUR)
最大連続損失:
-88.14 EUR (5)
月間成長:
-2.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.82 EUR
最大の:
100.82 EUR (2.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.96% (98.13 EUR)
エクイティによる:
0.26% (12.72 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USTEC.c 9
USDJPYc 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USTEC.c -60
USDJPYc -54
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USTEC.c -10K
USDJPYc -623
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.01 EUR
最悪のトレード: -44 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +6.87 EUR
最大連続損失: -88.14 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GBEbrokers-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

The Long Term Trading Strategies are implemented in this account.

A copy offer is not planned until a meaningful trading history is available.
レビューなし
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 16:29
Share of trading days is too low
2026.01.06 15:29
Share of trading days is too low
2026.01.06 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
