信号部分
信号 / MetaTrader 5 / LTTS 5K GBE
Dirk Pelzer

LTTS 5K GBE

Dirk Pelzer
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 5000 USD per 
增长自 2026 -2%
GBEbrokers-LIVE
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12
盈利交易:
5 (41.66%)
亏损交易:
7 (58.33%)
最好交易:
4.01 EUR
最差交易:
-44.32 EUR
毛利:
7.82 EUR (3 470 pips)
毛利亏损:
-108.64 EUR (14 588 pips)
最大连续赢利:
3 (6.87 EUR)
最大连续盈利:
6.87 EUR (3)
夏普比率:
-0.63
交易活动:
8.68%
最大入金加载:
41.63%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
9 (75.00%)
短期交易:
3 (25.00%)
利润因子:
0.07
预期回报:
-8.40 EUR
平均利润:
1.56 EUR
平均损失:
-15.52 EUR
最大连续失误:
5 (-88.14 EUR)
最大连续亏损:
-88.14 EUR (5)
每月增长:
-2.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
100.82 EUR
最大值:
100.82 EUR (2.02%)
相对跌幅:
结余:
1.96% (98.13 EUR)
净值:
0.26% (12.72 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTEC.c 9
USDJPYc 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTEC.c -60
USDJPYc -54
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTEC.c -10K
USDJPYc -623
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.01 EUR
最差交易: -44 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +6.87 EUR
最大连续亏损: -88.14 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GBEbrokers-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

The Long Term Trading Strategies are implemented in this account.

A copy offer is not planned until a meaningful trading history is available.
没有评论
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 16:29
Share of trading days is too low
2026.01.06 15:29
Share of trading days is too low
2026.01.06 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
LTTS 5K GBE
每月5000 USD
-2%
0
0
USD
4.9K
EUR
1
100%
12
41%
9%
0.07
-8.40
EUR
2%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载