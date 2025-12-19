- 成长
交易:
12
盈利交易:
5 (41.66%)
亏损交易:
7 (58.33%)
最好交易:
4.01 EUR
最差交易:
-44.32 EUR
毛利:
7.82 EUR (3 470 pips)
毛利亏损:
-108.64 EUR (14 588 pips)
最大连续赢利:
3 (6.87 EUR)
最大连续盈利:
6.87 EUR (3)
夏普比率:
-0.63
交易活动:
8.68%
最大入金加载:
41.63%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
9 (75.00%)
短期交易:
3 (25.00%)
利润因子:
0.07
预期回报:
-8.40 EUR
平均利润:
1.56 EUR
平均损失:
-15.52 EUR
最大连续失误:
5 (-88.14 EUR)
最大连续亏损:
-88.14 EUR (5)
每月增长:
-2.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
100.82 EUR
最大值:
100.82 EUR (2.02%)
相对跌幅:
结余:
1.96% (98.13 EUR)
净值:
0.26% (12.72 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|9
|USDJPYc
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC.c
|-60
|USDJPYc
|-54
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC.c
|-10K
|USDJPYc
|-623
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.01 EUR
最差交易: -44 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +6.87 EUR
最大连续亏损: -88.14 EUR
The Long Term Trading Strategies are implemented in this account.
A copy offer is not planned until a meaningful trading history is available.
没有评论
