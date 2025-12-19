SinaisSeções
Dirk Pelzer

LTTS 5K GBE

Dirk Pelzer
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2026 -2%
GBEbrokers-LIVE
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
5 (41.66%)
Negociações com perda:
7 (58.33%)
Melhor negociação:
4.01 EUR
Pior negociação:
-44.32 EUR
Lucro bruto:
7.82 EUR (3 470 pips)
Perda bruta:
-108.64 EUR (14 588 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (6.87 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6.87 EUR (3)
Índice de Sharpe:
-0.63
Atividade de negociação:
8.68%
Depósito máximo carregado:
41.63%
Último negócio:
7 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
9 (75.00%)
Negociações curtas:
3 (25.00%)
Fator de lucro:
0.07
Valor esperado:
-8.40 EUR
Lucro médio:
1.56 EUR
Perda média:
-15.52 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-88.14 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-88.14 EUR (5)
Crescimento mensal:
-2.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.82 EUR
Máximo:
100.82 EUR (2.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.96% (98.13 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (12.72 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USTEC.c 9
USDJPYc 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USTEC.c -60
USDJPYc -54
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USTEC.c -10K
USDJPYc -623
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.01 EUR
Pior negociação: -44 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +6.87 EUR
Máxima perda consecutiva: -88.14 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GBEbrokers-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

The Long Term Trading Strategies are implemented in this account.

A copy offer is not planned until a meaningful trading history is available.
Sem comentários
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 16:29
Share of trading days is too low
2026.01.06 15:29
Share of trading days is too low
2026.01.06 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
