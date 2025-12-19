- Crescimento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
5 (41.66%)
Negociações com perda:
7 (58.33%)
Melhor negociação:
4.01 EUR
Pior negociação:
-44.32 EUR
Lucro bruto:
7.82 EUR (3 470 pips)
Perda bruta:
-108.64 EUR (14 588 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (6.87 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6.87 EUR (3)
Índice de Sharpe:
-0.63
Atividade de negociação:
8.68%
Depósito máximo carregado:
41.63%
Último negócio:
7 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
9 (75.00%)
Negociações curtas:
3 (25.00%)
Fator de lucro:
0.07
Valor esperado:
-8.40 EUR
Lucro médio:
1.56 EUR
Perda média:
-15.52 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-88.14 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-88.14 EUR (5)
Crescimento mensal:
-2.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.82 EUR
Máximo:
100.82 EUR (2.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.96% (98.13 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (12.72 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|9
|USDJPYc
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC.c
|-60
|USDJPYc
|-54
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC.c
|-10K
|USDJPYc
|-623
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.01 EUR
Pior negociação: -44 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +6.87 EUR
Máxima perda consecutiva: -88.14 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GBEbrokers-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
The Long Term Trading Strategies are implemented in this account.
A copy offer is not planned until a meaningful trading history is available.
