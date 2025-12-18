- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
6 (46.15%)
Убыточных трейдов:
7 (53.85%)
Лучший трейд:
1.27 USD
Худший трейд:
-1.10 USD
Общая прибыль:
4.47 USD (568 pips)
Общий убыток:
-5.68 USD (611 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (3.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.20 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
40.65%
Макс. загрузка депозита:
19.70%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
5 (38.46%)
Коротких трейдов:
8 (61.54%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-0.09 USD
Средняя прибыль:
0.75 USD
Средний убыток:
-0.81 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.70 USD (3)
Прирост в месяц:
-4.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.69 USD
Максимальная:
3.69 USD (12.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.34% (3.63 USD)
По эквити:
7.94% (2.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|10
|GBPCHF
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD
|-1
|GBPCHF
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD
|-67
|GBPCHF
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.27 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3.20 USD
Макс. убыток в серии: -2.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|0.41 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.56 × 72
|
RoboForex-ECN
|1.13 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.66 × 58
|
FBS-Real
|4.29 × 7
|
Exness-MT5Real5
|4.94 × 98
|
RoboForex-Pro
|6.91 × 296
|
OANDA-Live-1
|8.77 × 65
|
Ava-Real 1-MT5
|8.89 × 44
|
XMGlobal-MT5 2
|13.00 × 1
|
Swissquote-Server
|13.50 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|19.61 × 31
EA is not martingale. It execute one trade at a time
