СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Morwa sharpshooter EA
Michael Mafate Mogajane

Morwa sharpshooter EA

Michael Mafate Mogajane
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -5%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
6 (46.15%)
Убыточных трейдов:
7 (53.85%)
Лучший трейд:
1.27 USD
Худший трейд:
-1.10 USD
Общая прибыль:
4.47 USD (568 pips)
Общий убыток:
-5.68 USD (611 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (3.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.20 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
40.65%
Макс. загрузка депозита:
19.70%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
5 (38.46%)
Коротких трейдов:
8 (61.54%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-0.09 USD
Средняя прибыль:
0.75 USD
Средний убыток:
-0.81 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.70 USD (3)
Прирост в месяц:
-4.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.69 USD
Максимальная:
3.69 USD (12.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.34% (3.63 USD)
По эквити:
7.94% (2.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD 10
GBPCHF 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD -1
GBPCHF 0
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD -67
GBPCHF 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.27 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3.20 USD
Макс. убыток в серии: -2.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 56
ICMarketsSC-MT5
0.41 × 88
ICMarketsSC-MT5-2
0.56 × 72
RoboForex-ECN
1.13 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
1.66 × 58
FBS-Real
4.29 × 7
Exness-MT5Real5
4.94 × 98
RoboForex-Pro
6.91 × 296
OANDA-Live-1
8.77 × 65
Ava-Real 1-MT5
8.89 × 44
XMGlobal-MT5 2
13.00 × 1
Swissquote-Server
13.50 × 22
AdmiralMarkets-Live
19.61 × 31
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
EA is not martingale. It execute one trade at a time
Нет отзывов
2025.12.22 19:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.18 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 13:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 13:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Morwa sharpshooter EA
30 USD в месяц
-5%
0
0
USD
34
USD
1
100%
13
46%
41%
0.78
-0.09
USD
11%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.