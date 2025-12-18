- 成长
交易:
13
盈利交易:
6 (46.15%)
亏损交易:
7 (53.85%)
最好交易:
1.27 USD
最差交易:
-1.10 USD
毛利:
4.47 USD (568 pips)
毛利亏损:
-5.68 USD (611 pips)
最大连续赢利:
3 (3.20 USD)
最大连续盈利:
3.20 USD (3)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
51.65%
最大入金加载:
19.70%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.33
长期交易:
5 (38.46%)
短期交易:
8 (61.54%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-0.09 USD
平均利润:
0.75 USD
平均损失:
-0.81 USD
最大连续失误:
3 (-2.70 USD)
最大连续亏损:
-2.70 USD (3)
每月增长:
-4.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.69 USD
最大值:
3.69 USD (12.30%)
相对跌幅:
结余:
11.34% (3.63 USD)
净值:
7.94% (2.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|10
|GBPCHF
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD
|-1
|GBPCHF
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD
|-67
|GBPCHF
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.27 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3.20 USD
最大连续亏损: -2.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|0.41 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.56 × 72
|
RoboForex-ECN
|1.13 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.66 × 58
|
FBS-Real
|4.29 × 7
|
Exness-MT5Real5
|4.94 × 98
|
RoboForex-Pro
|6.91 × 296
|
OANDA-Live-1
|8.77 × 65
|
Ava-Real 1-MT5
|8.89 × 44
|
XMGlobal-MT5 2
|13.00 × 1
|
Swissquote-Server
|13.50 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|19.61 × 31
EA is not martingale. It execute one trade at a time
没有评论
