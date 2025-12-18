信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Morwa sharpshooter EA
Michael Mafate Mogajane

Morwa sharpshooter EA

Michael Mafate Mogajane
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -5%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13
盈利交易:
6 (46.15%)
亏损交易:
7 (53.85%)
最好交易:
1.27 USD
最差交易:
-1.10 USD
毛利:
4.47 USD (568 pips)
毛利亏损:
-5.68 USD (611 pips)
最大连续赢利:
3 (3.20 USD)
最大连续盈利:
3.20 USD (3)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
51.65%
最大入金加载:
19.70%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.33
长期交易:
5 (38.46%)
短期交易:
8 (61.54%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-0.09 USD
平均利润:
0.75 USD
平均损失:
-0.81 USD
最大连续失误:
3 (-2.70 USD)
最大连续亏损:
-2.70 USD (3)
每月增长:
-4.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.69 USD
最大值:
3.69 USD (12.30%)
相对跌幅:
结余:
11.34% (3.63 USD)
净值:
7.94% (2.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD 10
GBPCHF 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD -1
GBPCHF 0
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD -67
GBPCHF 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.27 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3.20 USD
最大连续亏损: -2.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 56
ICMarketsSC-MT5
0.41 × 88
ICMarketsSC-MT5-2
0.56 × 72
RoboForex-ECN
1.13 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
1.66 × 58
FBS-Real
4.29 × 7
Exness-MT5Real5
4.94 × 98
RoboForex-Pro
6.91 × 296
OANDA-Live-1
8.77 × 65
Ava-Real 1-MT5
8.89 × 44
XMGlobal-MT5 2
13.00 × 1
Swissquote-Server
13.50 × 22
AdmiralMarkets-Live
19.61 × 31
EA is not martingale. It execute one trade at a time
2025.12.22 19:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.18 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 13:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 13:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
