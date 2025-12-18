- Incremento
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
8 (53.33%)
Transacciones Irrentables:
7 (46.67%)
Mejor transacción:
1.27 USD
Peor transacción:
-1.10 USD
Beneficio Bruto:
5.29 USD (677 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.74 USD (611 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (3.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.20 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
53.81%
Carga máxima del depósito:
19.70%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.12
Transacciones Largas:
7 (46.67%)
Transacciones Cortas:
8 (53.33%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.03 USD
Beneficio medio:
0.66 USD
Pérdidas medias:
-0.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.70 USD (3)
Crecimiento al mes:
-2.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.69 USD
Máxima:
3.69 USD (12.30%)
Reducción relativa:
De balance:
11.34% (3.63 USD)
De fondos:
7.94% (2.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|12
|GBPCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCAD
|-1
|GBPCHF
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCAD
|42
|GBPCHF
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Mejor transacción: +1.27 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +3.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|0.41 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.56 × 72
|
RoboForex-ECN
|1.13 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.66 × 58
|
FBS-Real
|4.29 × 7
|
Exness-MT5Real5
|4.94 × 98
|
RoboForex-Pro
|6.91 × 296
|
OANDA-Live-1
|8.77 × 65
|
Ava-Real 1-MT5
|8.89 × 44
|
XMGlobal-MT5 2
|13.00 × 1
|
Swissquote-Server
|13.50 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|19.61 × 31
EA is not martingale. It execute one trade at a time
No hay comentarios
