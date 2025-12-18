- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
8 (53.33%)
損失トレード:
7 (46.67%)
ベストトレード:
1.27 USD
最悪のトレード:
-1.10 USD
総利益:
5.29 USD (677 pips)
総損失:
-5.74 USD (611 pips)
最大連続の勝ち:
3 (3.20 USD)
最大連続利益:
3.20 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
53.81%
最大入金額:
19.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
7 (46.67%)
短いトレード:
8 (53.33%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
0.66 USD
平均損失:
-0.82 USD
最大連続の負け:
3 (-2.70 USD)
最大連続損失:
-2.70 USD (3)
月間成長:
-2.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.69 USD
最大の:
3.69 USD (12.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.34% (3.63 USD)
エクイティによる:
7.94% (2.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|12
|GBPCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD
|-1
|GBPCHF
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD
|42
|GBPCHF
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.27 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +3.20 USD
最大連続損失: -2.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|0.41 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.56 × 72
|
RoboForex-ECN
|1.13 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.66 × 58
|
FBS-Real
|4.29 × 7
|
Exness-MT5Real5
|4.94 × 98
|
RoboForex-Pro
|6.91 × 296
|
OANDA-Live-1
|8.77 × 65
|
Ava-Real 1-MT5
|8.89 × 44
|
XMGlobal-MT5 2
|13.00 × 1
|
Swissquote-Server
|13.50 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|19.61 × 31
EA is not martingale. It execute one trade at a time
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-2%
0
0
USD
USD
35
USD
USD
2
100%
15
53%
54%
0.92
-0.03
USD
USD
11%
1:500