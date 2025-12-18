- 자본
- 축소
트레이드:
20
이익 거래:
10 (50.00%)
손실 거래:
10 (50.00%)
최고의 거래:
1.27 USD
최악의 거래:
-2.18 USD
총 수익:
6.00 USD (778 pips)
총 손실:
-11.35 USD (1 075 pips)
연속 최대 이익:
4 (1.82 USD)
연속 최대 이익:
3.20 USD (3)
샤프 비율:
-0.23
거래 활동:
48.11%
최대 입금량:
19.70%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
9 (45.00%)
숏(주식차입매도):
11 (55.00%)
수익 요인:
0.53
기대수익:
-0.27 USD
평균 이익:
0.60 USD
평균 손실:
-1.14 USD
연속 최대 손실:
3 (-2.70 USD)
연속 최대 손실:
-4.31 USD (2)
월별 성장률:
-16.13%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.35 USD
최대한의:
5.35 USD (17.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.13% (5.35 USD)
자본금별:
15.41% (5.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|16
|GBPCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCAD
|-3
|GBPCHF
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCAD
|-228
|GBPCHF
|-69
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.27 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1.82 USD
연속 최대 손실: -2.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|0.41 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.56 × 72
|
RoboForex-ECN
|1.13 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.66 × 58
|
FBS-Real
|4.29 × 7
|
Exness-MT5Real5
|4.94 × 98
|
RoboForex-Pro
|6.91 × 296
|
OANDA-Live-1
|8.77 × 65
|
Ava-Real 1-MT5
|8.89 × 44
|
XMGlobal-MT5 2
|13.00 × 1
|
Swissquote-Server
|13.50 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|19.61 × 31
EA is not martingale. It execute one trade at a time
리뷰 없음
