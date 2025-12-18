- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
8 (53.33%)
Negociações com perda:
7 (46.67%)
Melhor negociação:
1.27 USD
Pior negociação:
-1.10 USD
Lucro bruto:
5.29 USD (677 pips)
Perda bruta:
-5.74 USD (611 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (3.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.20 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
53.81%
Depósito máximo carregado:
19.70%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
7 (46.67%)
Negociações curtas:
8 (53.33%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.03 USD
Lucro médio:
0.66 USD
Perda média:
-0.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.70 USD (3)
Crescimento mensal:
-2.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.69 USD
Máximo:
3.69 USD (12.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.34% (3.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.94% (2.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|12
|GBPCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCAD
|-1
|GBPCHF
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCAD
|42
|GBPCHF
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.27 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +3.20 USD
Máxima perda consecutiva: -2.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|0.41 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.56 × 72
|
RoboForex-ECN
|1.13 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.66 × 58
|
FBS-Real
|4.29 × 7
|
Exness-MT5Real5
|4.94 × 98
|
RoboForex-Pro
|6.91 × 296
|
OANDA-Live-1
|8.77 × 65
|
Ava-Real 1-MT5
|8.89 × 44
|
XMGlobal-MT5 2
|13.00 × 1
|
Swissquote-Server
|13.50 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|19.61 × 31
EA is not martingale. It execute one trade at a time
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
35
USD
USD
2
100%
15
53%
54%
0.92
-0.03
USD
USD
11%
1:500