- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
9 (56.25%)
Verlusttrades:
7 (43.75%)
Bester Trade:
1.27 USD
Schlechtester Trade:
-1.10 USD
Bruttoprofit:
5.44 USD (698 pips)
Bruttoverlust:
-5.74 USD (611 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (1.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.20 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
53.81%
Max deposit load:
19.70%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.08
Long-Positionen:
8 (50.00%)
Short-Positionen:
8 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.70 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-2.08%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.69 USD
Maximaler:
3.69 USD (12.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.34% (3.63 USD)
Kapital:
7.94% (2.34 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|13
|GBPCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPCAD
|0
|GBPCHF
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPCAD
|63
|GBPCHF
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.27 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|0.41 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.56 × 72
|
RoboForex-ECN
|1.13 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.66 × 58
|
FBS-Real
|4.29 × 7
|
Exness-MT5Real5
|4.94 × 98
|
RoboForex-Pro
|6.91 × 296
|
OANDA-Live-1
|8.77 × 65
|
Ava-Real 1-MT5
|8.89 × 44
|
XMGlobal-MT5 2
|13.00 × 1
|
Swissquote-Server
|13.50 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|19.61 × 31
EA is not martingale. It execute one trade at a time
Keine Bewertungen
