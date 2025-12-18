- Прирост
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
11 (57.89%)
Убыточных трейдов:
8 (42.11%)
Лучший трейд:
43.00 USD
Худший трейд:
-14.03 USD
Общая прибыль:
219.86 USD (10 862 pips)
Общий убыток:
-57.20 USD (149 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (207.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
207.11 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
7.70%
Макс. загрузка депозита:
3.53%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
3.73
Длинных трейдов:
16 (84.21%)
Коротких трейдов:
3 (15.79%)
Профит фактор:
3.84
Мат. ожидание:
8.56 USD
Средняя прибыль:
19.99 USD
Средний убыток:
-7.15 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-30.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.62 USD (3)
Прирост в месяц:
7.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.36 USD
Максимальная:
43.66 USD (1.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.70% (42.60 USD)
По эквити:
0.35% (8.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|-31
|GBPUSD
|-14
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|-71
|GBPUSD
|-38
|USDJPY
|262
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.00 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +207.11 USD
Макс. убыток в серии: -30.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.67 × 3
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
XM.COM-MT5
|1.58 × 55
|
FPMarketsSC-Live
|2.43 × 390
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.10 × 93
|
ICMarketsSC-MT5
|3.11 × 35
|
FusionMarkets-Live
|3.98 × 18657
|
RoboForex-ECN
|3.99 × 193
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
Valutrades-Live
|5.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.34 × 1586
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
