- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
11 (57.89%)
Transacciones Irrentables:
8 (42.11%)
Mejor transacción:
43.00 USD
Peor transacción:
-14.03 USD
Beneficio Bruto:
219.86 USD (10 862 pips)
Pérdidas Brutas:
-57.20 USD (149 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (207.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
207.11 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
7.70%
Carga máxima del depósito:
3.53%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
3.73
Transacciones Largas:
16 (84.21%)
Transacciones Cortas:
3 (15.79%)
Factor de Beneficio:
3.84
Beneficio Esperado:
8.56 USD
Beneficio medio:
19.99 USD
Pérdidas medias:
-7.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-30.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.62 USD (3)
Crecimiento al mes:
7.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.36 USD
Máxima:
43.66 USD (1.74%)
Reducción relativa:
De balance:
1.70% (42.60 USD)
De fondos:
0.35% (8.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|-31
|GBPUSD
|-14
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|-71
|GBPUSD
|-38
|USDJPY
|262
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +43.00 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +207.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.62 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.67 × 3
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
XM.COM-MT5
|1.58 × 55
|
FPMarketsSC-Live
|2.43 × 390
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.10 × 93
|
ICMarketsSC-MT5
|3.11 × 35
|
FusionMarkets-Live
|3.98 × 18683
|
RoboForex-ECN
|3.99 × 193
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
Valutrades-Live
|5.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.44 × 1591
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
7%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
100%
19
57%
8%
3.84
8.56
USD
USD
2%
1:500