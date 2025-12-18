El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JunoMarkets-Live 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 GOMarketsMU-Live 0.67 × 3 PUPrime-Live 1.00 × 3 Exness-MT5Real8 1.10 × 10 XM.COM-MT5 1.58 × 55 FPMarketsSC-Live 2.43 × 390 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarkets-Live 3.00 × 1 Darwinex-Live 3.10 × 93 ICMarketsSC-MT5 3.11 × 35 FusionMarkets-Live 3.98 × 18683 RoboForex-ECN 3.99 × 193 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.09 × 66 Valutrades-Live 5.25 × 4 VantageInternational-Live 4 5.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 ICMarketsSC-MT5-2 6.44 × 1591 CapitalPointTrading-MT5-4 6.68 × 56 otros 60... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada