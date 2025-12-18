리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 JunoMarkets-Live 0.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 GOMarketsMU-Live 0.67 × 3 PUPrime-Live 1.00 × 3 Exness-MT5Real8 1.10 × 10 GoMarkets-Live 1.55 × 44 XM.COM-MT5 1.58 × 55 FPMarketsSC-Live 2.43 × 390 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarkets-Live 3.00 × 1 Darwinex-Live 3.10 × 93 ICMarketsSC-MT5 3.11 × 35 FusionMarkets-Live 3.92 × 19158 RoboForex-ECN 3.99 × 193 GOMarketsIntl-Live 5.09 × 66 Valutrades-Live 5.25 × 4 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 CapitalPointTrading-MT5-4 6.68 × 56 ICMarketsSC-MT5-2 6.77 × 1642 61 더...