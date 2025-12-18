- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
14 (53.84%)
손실 거래:
12 (46.15%)
최고의 거래:
43.00 USD
최악의 거래:
-25.51 USD
총 수익:
264.26 USD (11 183 pips)
총 손실:
-108.66 USD (1 025 pips)
연속 최대 이익:
8 (207.11 USD)
207.11 USD (8)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
7.84%
최대 입금량:
3.53%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
56 분
회복 요인:
2.08
롱(주식매수):
21 (80.77%)
숏(주식차입매도):
5 (19.23%)
수익 요인:
2.43
기대수익:
5.98 USD
평균 이익:
18.88 USD
평균 손실:
-9.06 USD
연속 최대 손실:
6 (-47.51 USD)
연속 최대 손실:
-47.51 USD (6)
월별 성장률:
6.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.36 USD
최대한의:
74.97 USD (3.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.91% (72.83 USD)
자본금별:
0.87% (21.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|249
|EURUSD
|-35
|GBPUSD
|-16
|USDJPY
|-42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|-78
|GBPUSD
|-39
|USDJPY
|-606
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.00 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +207.11 USD
연속 최대 손실: -47.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.67 × 3
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
GoMarkets-Live
|1.55 × 44
|
XM.COM-MT5
|1.58 × 55
|
FPMarketsSC-Live
|2.43 × 390
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.10 × 93
|
ICMarketsSC-MT5
|3.11 × 35
|
FusionMarkets-Live
|3.92 × 19158
|
RoboForex-ECN
|3.99 × 193
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
Valutrades-Live
|5.25 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.77 × 1642
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
7%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
3
100%
26
53%
8%
2.43
5.98
USD
USD
3%
1:500