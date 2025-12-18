- 成长
交易:
19
盈利交易:
11 (57.89%)
亏损交易:
8 (42.11%)
最好交易:
43.00 USD
最差交易:
-14.03 USD
毛利:
219.86 USD (10 862 pips)
毛利亏损:
-57.20 USD (149 pips)
最大连续赢利:
8 (207.11 USD)
最大连续盈利:
207.11 USD (8)
夏普比率:
0.54
交易活动:
7.70%
最大入金加载:
3.53%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
3.73
长期交易:
16 (84.21%)
短期交易:
3 (15.79%)
利润因子:
3.84
预期回报:
8.56 USD
平均利润:
19.99 USD
平均损失:
-7.15 USD
最大连续失误:
3 (-30.62 USD)
最大连续亏损:
-30.62 USD (3)
每月增长:
7.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.36 USD
最大值:
43.66 USD (1.74%)
相对跌幅:
结余:
1.70% (42.60 USD)
净值:
0.35% (8.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|-31
|GBPUSD
|-14
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|-71
|GBPUSD
|-38
|USDJPY
|262
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.00 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +207.11 USD
最大连续亏损: -30.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.67 × 3
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
XM.COM-MT5
|1.58 × 55
|
FPMarketsSC-Live
|2.43 × 390
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.10 × 93
|
ICMarketsSC-MT5
|3.11 × 35
|
FusionMarkets-Live
|3.99 × 18663
|
RoboForex-ECN
|3.99 × 193
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
Valutrades-Live
|5.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.44 × 1589
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
