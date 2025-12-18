- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
11 (57.89%)
損失トレード:
8 (42.11%)
ベストトレード:
43.00 USD
最悪のトレード:
-14.03 USD
総利益:
219.86 USD (10 862 pips)
総損失:
-57.20 USD (149 pips)
最大連続の勝ち:
8 (207.11 USD)
最大連続利益:
207.11 USD (8)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
7.70%
最大入金額:
3.53%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
3.73
長いトレード:
16 (84.21%)
短いトレード:
3 (15.79%)
プロフィットファクター:
3.84
期待されたペイオフ:
8.56 USD
平均利益:
19.99 USD
平均損失:
-7.15 USD
最大連続の負け:
3 (-30.62 USD)
最大連続損失:
-30.62 USD (3)
月間成長:
7.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.36 USD
最大の:
43.66 USD (1.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.70% (42.60 USD)
エクイティによる:
0.35% (8.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|-31
|GBPUSD
|-14
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|-71
|GBPUSD
|-38
|USDJPY
|262
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.00 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +207.11 USD
最大連続損失: -30.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.67 × 3
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
XM.COM-MT5
|1.58 × 55
|
FPMarketsSC-Live
|2.43 × 390
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.10 × 93
|
ICMarketsSC-MT5
|3.11 × 35
|
FusionMarkets-Live
|3.98 × 18683
|
RoboForex-ECN
|3.99 × 193
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
Valutrades-Live
|5.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.44 × 1591
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
60 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
7%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
100%
19
57%
8%
3.84
8.56
USD
USD
2%
1:500