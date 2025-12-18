- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
11 (57.89%)
Negociações com perda:
8 (42.11%)
Melhor negociação:
43.00 USD
Pior negociação:
-14.03 USD
Lucro bruto:
219.86 USD (10 862 pips)
Perda bruta:
-57.20 USD (149 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (207.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
207.11 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
7.70%
Depósito máximo carregado:
3.53%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
3.73
Negociações longas:
16 (84.21%)
Negociações curtas:
3 (15.79%)
Fator de lucro:
3.84
Valor esperado:
8.56 USD
Lucro médio:
19.99 USD
Perda média:
-7.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-30.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.62 USD (3)
Crescimento mensal:
7.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.36 USD
Máximo:
43.66 USD (1.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.70% (42.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.35% (8.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|-31
|GBPUSD
|-14
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|-71
|GBPUSD
|-38
|USDJPY
|262
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.00 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +207.11 USD
Máxima perda consecutiva: -30.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.67 × 3
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
XM.COM-MT5
|1.58 × 55
|
FPMarketsSC-Live
|2.43 × 390
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.10 × 93
|
ICMarketsSC-MT5
|3.11 × 35
|
FusionMarkets-Live
|3.98 × 18683
|
RoboForex-ECN
|3.99 × 193
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
Valutrades-Live
|5.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.44 × 1591
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
