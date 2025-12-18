Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Live 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 GOMarketsMU-Live 0.67 × 3 PUPrime-Live 1.00 × 3 Exness-MT5Real8 1.10 × 10 XM.COM-MT5 1.58 × 55 FPMarketsSC-Live 2.43 × 390 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarkets-Live 3.00 × 1 Darwinex-Live 3.10 × 93 ICMarketsSC-MT5 3.11 × 35 FusionMarkets-Live 3.98 × 18786 RoboForex-ECN 3.99 × 193 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.09 × 66 Valutrades-Live 5.25 × 4 VantageInternational-Live 4 5.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 ICMarketsSC-MT5-2 6.43 × 1593 CapitalPointTrading-MT5-4 6.68 × 56 noch 60 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen