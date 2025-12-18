- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
21 (41.17%)
Убыточных трейдов:
30 (58.82%)
Лучший трейд:
17.22 USD
Худший трейд:
-11.34 USD
Общая прибыль:
101.46 USD (1 436 pips)
Общий убыток:
-152.02 USD (2 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (24.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.71 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
3 секунды
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
33 (64.71%)
Коротких трейдов:
18 (35.29%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-0.99 USD
Средняя прибыль:
4.83 USD
Средний убыток:
-5.07 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-50.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.40 USD (8)
Прирост в месяц:
-6.54%
Годовой прогноз:
-79.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.56 USD
Максимальная:
82.36 USD (10.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.23% (82.36 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|-51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|-679
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.22 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +24.71 USD
Макс. убыток в серии: -50.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 248
Very dangerous, don't copy
Нет отзывов
