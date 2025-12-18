СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PS AC2
Ho Ben Herbert Law

PS AC2

Ho Ben Herbert Law
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
21 (41.17%)
Убыточных трейдов:
30 (58.82%)
Лучший трейд:
17.22 USD
Худший трейд:
-11.34 USD
Общая прибыль:
101.46 USD (1 436 pips)
Общий убыток:
-152.02 USD (2 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (24.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.71 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
3 секунды
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
33 (64.71%)
Коротких трейдов:
18 (35.29%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-0.99 USD
Средняя прибыль:
4.83 USD
Средний убыток:
-5.07 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-50.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.40 USD (8)
Прирост в месяц:
-6.54%
Годовой прогноз:
-79.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.56 USD
Максимальная:
82.36 USD (10.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.23% (82.36 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 -51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 -679
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.22 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +24.71 USD
Макс. убыток в серии: -50.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
2.42 × 248
Very dangerous, don't copy
Нет отзывов
2025.12.31 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 14:38
Share of trading days is too low
2025.12.22 14:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 09:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 09:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 09:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
