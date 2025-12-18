SignaleKategorien
Ho Ben Herbert Law

PS AC2

Ho Ben Herbert Law
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -7%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
21 (41.17%)
Verlusttrades:
30 (58.82%)
Bester Trade:
17.22 USD
Schlechtester Trade:
-11.34 USD
Bruttoprofit:
101.46 USD (1 436 pips)
Bruttoverlust:
-152.02 USD (2 115 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (24.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.71 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.16
Trading-Aktivität:
0.03%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
3 Sekunden
Erholungsfaktor:
-0.61
Long-Positionen:
33 (64.71%)
Short-Positionen:
18 (35.29%)
Profit-Faktor:
0.67
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-50.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50.40 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-6.54%
Jahresprognose:
-79.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
50.56 USD
Maximaler:
82.36 USD (10.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.23% (82.36 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 -51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 -679
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.22 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-MT5-Live01
2.42 × 248
Very dangerous, don't copy
Keine Bewertungen
2025.12.31 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 14:38
Share of trading days is too low
2025.12.22 14:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 09:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 09:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 09:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
