- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
21 (41.17%)
Verlusttrades:
30 (58.82%)
Bester Trade:
17.22 USD
Schlechtester Trade:
-11.34 USD
Bruttoprofit:
101.46 USD (1 436 pips)
Bruttoverlust:
-152.02 USD (2 115 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (24.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.71 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.16
Trading-Aktivität:
0.03%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
3 Sekunden
Erholungsfaktor:
-0.61
Long-Positionen:
33 (64.71%)
Short-Positionen:
18 (35.29%)
Profit-Faktor:
0.67
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-50.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50.40 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-6.54%
Jahresprognose:
-79.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
50.56 USD
Maximaler:
82.36 USD (10.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.23% (82.36 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|-51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|-679
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17.22 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 248
Very dangerous, don't copy
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
3000 USD pro Monat
-7%
0
0
USD
USD
722
USD
USD
2
100%
51
41%
0%
0.66
-0.99
USD
USD
10%
1:500