- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
21 (41.17%)
亏损交易:
30 (58.82%)
最好交易:
17.22 USD
最差交易:
-11.34 USD
毛利:
101.46 USD (1 436 pips)
毛利亏损:
-152.02 USD (2 115 pips)
最大连续赢利:
4 (24.71 USD)
最大连续盈利:
24.71 USD (4)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
0.03%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
24 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
3 秒
采收率:
-0.61
长期交易:
33 (64.71%)
短期交易:
18 (35.29%)
利润因子:
0.67
预期回报:
-0.99 USD
平均利润:
4.83 USD
平均损失:
-5.07 USD
最大连续失误:
8 (-50.40 USD)
最大连续亏损:
-50.40 USD (8)
每月增长:
-6.54%
年度预测:
-79.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
50.56 USD
最大值:
82.36 USD (10.23%)
相对跌幅:
结余:
10.23% (82.36 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|-51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|-679
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.22 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +24.71 USD
最大连续亏损: -50.40 USD
Very dangerous, don't copy
没有评论
