Ho Ben Herbert Law

PS AC2

Ho Ben Herbert Law
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2025 -7%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
21 (41.17%)
Negociações com perda:
30 (58.82%)
Melhor negociação:
17.22 USD
Pior negociação:
-11.34 USD
Lucro bruto:
101.46 USD (1 436 pips)
Perda bruta:
-152.02 USD (2 115 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (24.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.71 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.16
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
3 segundos
Fator de recuperação:
-0.61
Negociações longas:
33 (64.71%)
Negociações curtas:
18 (35.29%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-0.99 USD
Lucro médio:
4.83 USD
Perda média:
-5.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-50.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.40 USD (8)
Crescimento mensal:
-6.54%
Previsão anual:
-79.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.56 USD
Máximo:
82.36 USD (10.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.23% (82.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 -51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 -679
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.22 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +24.71 USD
Máxima perda consecutiva: -50.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-MT5-Live01
2.42 × 248
Very dangerous, don't copy
Sem comentários
2025.12.31 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 14:38
Share of trading days is too low
2025.12.22 14:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 09:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 09:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 09:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
PS AC2
3000 USD por mês
-7%
0
0
USD
722
USD
2
100%
51
41%
0%
0.66
-0.99
USD
10%
1:500
Copiar

