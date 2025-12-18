- Crescimento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
21 (41.17%)
Negociações com perda:
30 (58.82%)
Melhor negociação:
17.22 USD
Pior negociação:
-11.34 USD
Lucro bruto:
101.46 USD (1 436 pips)
Perda bruta:
-152.02 USD (2 115 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (24.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.71 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.16
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
3 segundos
Fator de recuperação:
-0.61
Negociações longas:
33 (64.71%)
Negociações curtas:
18 (35.29%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-0.99 USD
Lucro médio:
4.83 USD
Perda média:
-5.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-50.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.40 USD (8)
Crescimento mensal:
-6.54%
Previsão anual:
-79.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.56 USD
Máximo:
82.36 USD (10.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.23% (82.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|-51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|-679
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.22 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +24.71 USD
Máxima perda consecutiva: -50.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 248
Very dangerous, don't copy
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
3000 USD por mês
-7%
0
0
USD
USD
722
USD
USD
2
100%
51
41%
0%
0.66
-0.99
USD
USD
10%
1:500