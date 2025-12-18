- Incremento
Total de Trades:
51
Transacciones Rentables:
21 (41.17%)
Transacciones Irrentables:
30 (58.82%)
Mejor transacción:
17.22 USD
Peor transacción:
-11.34 USD
Beneficio Bruto:
101.46 USD (1 436 pips)
Pérdidas Brutas:
-152.02 USD (2 115 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (24.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.71 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Actividad comercial:
0.03%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
3 segundos
Factor de Recuperación:
-0.61
Transacciones Largas:
33 (64.71%)
Transacciones Cortas:
18 (35.29%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-0.99 USD
Beneficio medio:
4.83 USD
Pérdidas medias:
-5.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-50.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.40 USD (8)
Crecimiento al mes:
-6.54%
Pronóstico anual:
-79.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
50.56 USD
Máxima:
82.36 USD (10.23%)
Reducción relativa:
De balance:
10.23% (82.36 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|-51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|-679
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Mejor transacción: +17.22 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +24.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 248
